Mantelzorger Maurits: “Ik ben zelf een krakende kar, maar blijf voor mijn vrouw zorgen zolang ik kan”

Vandaag is het de 'Dag van de mantelzorger', De dag vestigt de aandacht op de betekenis van mantelzorg voor gebruikers en voor de samenleving. Want zorg voor een familielid, is geen eenvoudige combinatie maar toch slaagt de 79-jarige Maurits Verhoeven uit Elewijt erin. Zijn vrouw heeft dementie waardoor ze extra zorgen nodig heeft.