Marcel Vossen over de kunst van het snoeien

In de Museumtuin in Gaasbeek is het boek 'De kunst van het snoeien' voorgesteld. Het boek is van de hand van Marcel Vossen, de bezieler van de Museumtuin.

Naast alle andere traditionele en meer zeldzame fruit- en groentensoorten, waren de kunstzinnige gesnoeide fruitbomen zondag opnieuw de blikvanger in de Museumtuin van Gaasbeek tijdens Open Monumentendag. Voor de vele tuinliefhebbers die hier over de vloer komen, zijn die snoeivormen wellicht iets te hoog gegrepen. Maar ook het snoeien van fruitbomen en bessenstruiken in de eigen tuin is vaak een hele opdracht. Speciaal voor hen schreef Marcel Vossen, de bezieler van de Museumtuin, het boek 'De kunst van het snoeien'. “Het idee ontstond doordat ik al jaren rondleidingen geef in de Museumtuin", vertelt Marcel Vossen. "Mensen hebben me al zo vaak gevraagd hoe je bepaalde bomen en planten moet snoeien." 'De kunst van het snoeien' geeft een antwoord op de vele snoeivragen waar tuinliefhebbers mee zitten. Op een overzichtelijke manier wordt het snoeien stap voor stap uitgelegd, onder meer met verhelderende tekeningen van de hand van Jurgen Van der Cruijssen. 'De kunst van het snoeien' is uitgegeven door uitgeverij Snoeck en is verkrijgbaar in de boekhandel.