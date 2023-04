Margapaviljoen krijgt nieuwe bestemming als kinderdagverblijf

Het bekende Margapaviljoen in het centrum van Diegem heeft krijgt een nieuwe bestemming als kinderdagverblijf. Door het dalende aantal onthaalouders in de gemeente Machelen zijn bijkomende opvangplaatsen voor baby’s en peuters in de gemeente zeker welkom. “Machelen telt veel jonge gezinnen, daarom is de nood aan kinderopvang zeer hoog", zegt schepen van Kinderopvang Magda Geeroms.

Het Margapaviljoen is het enige overblijfsel van een middeleeuwse waterburcht. In het gebouw heeft 3Wplus onlangs een kinderdagverblijf geopend. “Het gelijkvloers bood veel mogelijkheden, al hebben we het wel volledig moeten renoveren. Dat was nodig om in regel te zijn met de richtlijnen van het Agentschap Opgroeien”, zegt Nele Macharis van 3Wplus. “Het gebouw blijft eigendom van de gemeente. Omdat ons maatwerkbedrijf de renovatie grotendeels voor zijn rekening heeft genomen, een investering die zowat 250.000 euro heeft gekost, is er een renovatiehuurovereenkomst voor 16 jaar afgesloten. Tijdens die periode betalen we geen huur.”

Er zijn 18 plaatsen in het kinderdagverblijf, dat de naam Paviljoen meekrijgt. De extra opvangplaatsen zijn meer dan welkom. Uit cijfers van het Agentschap Opgroeien blijkt dat er in Machelen in 2022 149 opvangplaatsen waren voor baby’s en peuters, tegenover 195 in het jaar 2020. “De afname is volledig toe te schrijven aan de daling van het plaatsen bij onthaalouders”, zegt schepen van Kinderopvang Magda Geeroms. "We zijn dan ook uiterst tevreden met dit prachtige initiatief. Bovendien zal de bovenverdieping ter beschikking gesteld worden van onze inwoners.”