Markten mogen nog niet open, behalve hier

Maandag openen heel wat winkels, onder strikte voorwaarden, opnieuw de deuren. Marktkramers hoopten dat ook te kunnen doen, maar zij moeten nog even wachten. Behalve in Gooik, daar bleven de boerenmarkten de voorbije weken gewoon open.

Marktkramers zullen nog tot minstens 18 mei moeten wachten om hun kraam opnieuw op te stellen. Al is dat niet overal zo. Gooik hield de voorbije weken zijn boerenmarkten gewoon open, ook in volle coronapiek. Vanuit verschillende hoeken kwam daarop kritiek, maar de gemeente vond de markten een noodzakelijk iets. “De markt kon open blijven omdat die een belangrijke rol speelt in de voedselvoorziening. In een landelijke gemeente zijn geen grote warenhuizen in de buurt”, zegt marktkramer Geert Heremans. “Er zijn ook alleen voedingskramen toegelaten en bezoekers moeten zich ook aan de afstandsregels houden."

Het coronavirus hield de mensen in Gooik niet tegen om naar de markt te gaan. Het aantal klanten is er zelfs toegenomen doordat mensen de lokale producten herontdekken. Iets verderop in Lennik is burgemeester Irina De Knop teleurgesteld. De wekelijkse dinsdagmarkt in haar gemeente mag voorlopig niet openen. “De Nationale Veiligheidsraad bood nog altijd geen duidelijkheid. Ik vind dat straf omdat de beslissing de oneerlijke concurrentie in stand houdt”, aldus De Knop. “Op een markt kunnen de afstandsregels ook beter gerespecteerd worden dan in winkels. We hadden gehoopt dat de overheid een exacte datum zou bepalen.”