Markthal Overijse gaat tegen de vlakte

Het gemeentebestuur van Overijse wil de Markthal in het centrum afbreken en op de site een nieuw gebouw neerplanten dat ook extra ruimte moet bieden voor de twee scholen in de omgeving. De werken zouden starten in 2024.

De Markthal staat er in Overijse al sinds begin jaren ’50 en ondersteune eerst vooral de economische ontwikkeling rond het station van Overijse. Later werd het ook een evenementenhal en bood het gebouw extra leslokalen het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs (GITO) en de Gemeentelijke Basisschool Overijse (GBO). Maar de Markthal voldoet na al die jaren niet meer aan de huidige normen rond geluid, veiligheid en duurzaamheid. Het gemeentebestuur heeft daarom besloten om het iconische gebouw af te breken en te vervangen door een nieuwbouw. “Samen met de leerkrachten en leerlingen van het GITO, de GBO en de leden van de verenigingen starten we binnenkort met de voorbereidende stappen”, zegt bevoegd schepen Sven Willekens (Open Vld). “Het einde van de afbraakwerken van de Markthal en de bouw van een nieuw gebouw staan gepland voor begin 2024. Dit is een historische stap. Het project wordt het grootste infrastructuur project van de komende jaren met een impact voor vele honderden gebruikers in de schoolgebouwen en de grote zaal.”