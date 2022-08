Massale steun voor zorgboerderij MPC Sint-Franciscus: “Ontroerend hoe snel acties op poten worden gezet”

De verwoestende brand in zorgboerderij van MPC Sint-Franciscus in Roosdaal laat niemand onberoerd. De ochtend na de brand werd het centrum overspoeld met steunbetuigingen. Intussen coördineert het centrum zelf een grote hulpactie. “Na een paar dagen zitten we al aan zo’n tiental acties. We zijn ontroerd door de snelheid waarmee het gaat”, zegt Kris Van den Winckel van MPC Sint-Franciscus.

Een week geleden brandde de zorgboerdij De Hoeve helemaal uit. Later bleek dat de brand werd aangestoken door een 17-jarige jongen die in het centrum verbleef. Al snel na de actie werd het centrum overspoeld met reacties. “Mensen vroegen meteen hoe ze konden helpen, daarom coördineren we een grote hulpactie. Er lopen al zo’n tiental verkoopacties, waaronder snoep, pannenkoeken en chocomousse. Verder zijn er bedrijven die een actie zijn begonnen en evementen die een deel van hun opbrengsten aan ons willen geven. Ons sponsorcomité, dat permanent actief is binnen de organisatie, zal zich de komende maanden daarmee bezig houden”, zegt Kris Van den Winckel.

Tegen september wil MPC Sint-Franciscus De Hoeve opnieuw operationeel krijgen. “Het zal dan wel om een tijdelijk iets gaan, bijvoorbeeld containers. We hebben al tientallen giften ontvangen. Dat geld zullen we in eerste instantie gebruiken om de doorstart zo vlot mogelijk te laten verlopen”, gaat Van den Winckel verder. “Een streefdoel dat we willen inzamelen hebben we niet. Elke vorm van steun is welkom.”

Intussen is bekend dat de 17-jarige jongen uit Roeselare die verdacht wordt van de brandstichting, een maand langer geplaatst blijft in de gesloten jeugdinstelling van Everberg.