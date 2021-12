Mathis Lievens: jong talent in het veldlopen

Mathis Lievens uit Peutie is bezig aan een ijzersterk veldloopseizoen. De 17-jarige atleet van Vilvoorde Atletiekclub (VAC) won bij de junioren de Crosscup van Roeselare en neemt volgende week deel aan het Europees Kampioenschap Veldlopen in Dublin. Het is duidelijk: Mathis en crossen door de modder is een match.

In de jeugdcategorieën stond Mathis Lievens al regelmatig op het podium. Sinds een jaar neemt de 17-jarige veldloper uit Peutie zijn atletiekcarrière pas echt serieus. Die inzet op training wordt beloond tijdens zijn eerste jaar bij de junioren. Mathis won met zijn team Vilvoorde Atletiekclub de Relays in Berlare, was met een derde plaats de beste Belg in de Crosscup-manche in Mol en snelde in Roeselare naar zijn allereerste Crosscup-zege. Het leverde hem een selectie op voor het Europees kampioenschap bij de junioren.

Mathis hoopt in de toekomst mooie prestaties neer te zetten op het Europees kampioenschap en er zo samen met zijn broer Casper een vaste waarde te worden. Tussen de tweeling is de gunfactor groot, maar er heerst ook een gezonde concurrentiestrijd. “We lachen dan over wie eerste was en tijdens de training is alles voor ons een wedstrijdje,” vertelt Mathis. “Ook al is mijn broer nu geblesseerd en heeft hij nu niet de ervaring die ik kon opdoen, toch blijven we elkaar voor de volle 100 procent steunen.”

Mathis wil nu vooral zijn eerste plaats in de CrossCup verdedigen. “Ik zou graag het klassement winnen, maar er zijn nog drie Crosscups te gaan. Verder hoop ik mee te kunnen dingen naar de Belgische titel, al wordt dat niet evident.”