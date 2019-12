"Maximumsnelheid van 100 kilometer per uur is symbolische maatregel"

Burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste vindt de daling van de maximumsnelheid vooral een symbolische maatregel. "Ik heb mijn twijfels of de impact op onze gemeente groot gaat zijn. Studies wijzen uit dat een snelheidslimiet van 90 kilometer per uur een nog groter effect heeft op de luchtkwaliteit. Het is eerder symbolisch, maar alle initiatieven om de luchtkwaliteit te verbeteren juichen we uiteraard toe", zegt Vansteenkiste.

Dilbeek vindt de maatregel een vreemde beslissing. "Het is vooral belangrijk om de doorstroming te verbeteren zodat de files dalen. We zijn eerder voorstander van dynamische maximumsnelheden. Als er geen file is, kan de maximumsnelheid voor ons 120 kilometer per uur blijven. Dat de herinrichting en verbreding van de Ring rond Brussel nu niet meer nodig is? Dat vind ik een héél voorbarige conclusie", zegt schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) laat intussen weten dat het Brussels Gewest Vlaanderen zal volgen als het de maximumsnelheden op de Ring rond aanpast. Dan zal ook in Jette en een stukje door het Zoniënwoud in Watermaal-Bosvoorde een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur gelden. In de bocht van Vorst, waar nu al een snelheidslimiet van 90 kilometer per uur geldt, past Brussel de maximsnelheid niet aan.