Meer bos en groen in Vlaamse Rand

Op voorstel van minister Schauvliege had de Vlaamse regering eerder deze maand al subsidies toegekend aan de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Herne in het kader van het beleid open ruimte in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB). Het ging om drie projecten die gericht waren op de realisatie van meer en beter toegankelijk groen in de Vlaamse rand. Nu komen daar dus 4 projecten bij in Lennik, Sint-Genesius-Rode, Ternat en Zaventem.

In Lennik worden 2 actueel ontoegankelijk bospercelen aangekocht in de nabijheid van de verstedelijkte kernen tussen Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik. In een volgende fase worden de percelen ingericht als speelbos. De gemeente krijgt hiervoor een subsidie van 25.000 euro.

De gemeente Sint-Genesius-Rode wil, in samenwerking met HORIZON+ & Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, een vergeten plek omvormen tot speelnatuur. Rode wil daarvoor een actueel ontoegankelijk bosperceel aankopen tussen de kern van Sint-Genesius-Rode en het Zoniënwoud. De subsidie bedraagt 48.500 euro.

In Ternat gaat het om de aankoop en de inrichting van 2 percelen aan de rand van het kasteelpark Kruikenburg voor lokale bosuitbreiding. Aan de westelijke zijde van het kasteelpark wordt nieuw bos aangeplant. Het kasteelpark is gelegen tussen het centrum, CC De Ploter en het sport- en jeugdcentrum. Door de aanleg van een nieuw stukje wandelpad en een brug over de Kasteelbeek worden deze locaties verbonden.

De gemeente Zaventem wil, in samenwerking met Regionaal Landschap Brabantse Kouters, in de komende drie jaar het project ‘Kersenberg’ realiseren. Dat bestaat uit de aankoop en inrichting van gronden vlakbij de dorpskern van deelgemeente Nossegem voor de realisatie van 1,3 hectare belevingsnatuur met onder andere een speelbos, een hondenzone, bloemenweides, wandelpaden en picknickbanken. De subsidie bedraagt 123.800 euro.