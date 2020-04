Meer dan 1,2 miljoen euro voor nieuwbouw basisschool Harten Troef

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert in het totaal 2,5 miljoen euro in 18 scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant. “Bouwen aan scholen is bouwen aan de toekomst,” zegt Weyts. De hoofdvogel gaat naar Pepingen. Daar krijgt vrije basisschool Harten Troef meer dan 1,2 miljoen euro voor een nieuwbouw.

Heel wat scholen krijgen een klein bedrag toegekend om kleinere herstellingswerken te kunnen uitvoeren. Vier scholen in Vlaams-Brabant krijgen een bedrag van meer dan 100.000 euro. In onze regio gaat het om de vrije basisschool Harten Troef in Pepingen dat bezig is met een nieuwbouw daarvoor 1,2 miljoen euro aan overheidsmiddelen krijgt en de vrije basisschool Sint-Victor in Alsemberg dat voor meer dan 100.000 euro aan brandbeveiligingswerken wil laten uitvoeren.