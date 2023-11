Meer dan 250 kramen op Jaarmarkt Sint-Pieters-Leeuw

In Sint-Pieters-Leeuw vindt vandaag de jaarmarkt plaats. Met meer dan 250 kramen en 20.000 verwachte bezoekers is de markt in Leeuw één van de grootste in onze regio. Bovendien is het parcours dit jaar uitgebreid van de Garebaan tot aan de school Den Top.