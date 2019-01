De politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke) wil in 2019 nog meer gaan inzetten op haar wijkwerking. In Affligem ging zopas al een extra wijkinspecteur aan de slag en de andere gemeenten zullen volgen.

Meer wijkagenten in zone TARL

Het personeelskader voor wijkwerking in de politiezone TARL wordt uitgebreid, dat had het politiecollege tijdens de vorige legislatuur al beslist. De politiezone hecht veel belang aan de functie van wijkagent: wijkwerking staat immers dicht bij de bevolking en laat toe goede contacten te onderhouden met de burgers in de verschillende wijken. Wijkagenten kunnen worden ingezet bij vb burenconflicten, maar ook voor woonstcontroles en diefstalpreventie.

De wijkpolitie van Affligem is inmiddels reeds versterkt met 1 inspecteur. In de loop van 2019 zal ook de wijkwerking in de gemeenten Ternat, Roosdaal en Liedekerke worden versterkt.