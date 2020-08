Meerderheid Beersel: "Geen draagvlak voor multiculturele feestzaal in Huizingen"

Het draagvlak voor een multiculturele feestzaal in Huizingen lijkt onbestaande bij de bewoners. Dat zegt meerderheidspartij Lijst Burgemeester. Ook coallitiepartner N-VA ziet de feestzaal liever niet komen. Er is de voorbije dagen heel wat commotie ontstaan over de plannen voor de bouw van de zaal. In de omgevingsaanvraag staat te lezen dat die vooral voorbehouden zal zijn voor Turks-Marokkaanse feesten.

Op een terrein langs de Henri Torleylaan, recht tegenover het provinciedomein in Huizingen, wil een Turkse horecaondernemer uit Affligem een feestzaal bouwen voor maximum 288 personen en met 98 parkeerplaatsen. Architect HELON uit Sint-Pieters-Leeuw laat in Het Nieuwsblad weten dat de zaal niet alleen gebruikt zal worden voor multiculturele feesten, maar ook voor bedrijfsevenementen en eetfestijnen. De ondernemer wil het project in goede verstandhouding met de buurt realiseren en is bereid alle maatregelen te nemen zodat de zaal geen hinder veroorzaakt, maar een meerwaarde wordt voor de gemeente Beersel.

Maar de buurt ziet de komst van de zaal niet zitten. Met flyers en een online petitie protesteren ze tegen de komst van de zaal. Ook op sociale media kwam een stortvloed aan reacties. Een dertigtal mensen zouden al een bezwaarschrift ingediend hebben. Ook oppositiepartij Vlaams Belang schaart zich achter het protest. Meerderheidspartijen Lijst Burgemeester en N-VA Beersel hebben eveneens hun twijfels bij het project.

'Draagvlak onbestaande'

"Wij stellen ons vragen bij de draagkracht voor een dergelijk project", zegt gemeenteraadslid Hilde Ecker (Lijst Burgemeester). "We zijn het project niet genegen, mede door het onbestaande draagvlak bij de inwoners. Dat blijkt overduidelijk uit de talrijke reacties op de straat, in de sociale media en de initiatieven die genomen werden inzake dit project door onze burgers."

Coallitiepartner N-VA reageert verontwaardigd op de plannen. "Vooral over het feit dat de zaal zal voorbehouden worden voor bepaalde ethnische groepen. Dit past niet in het integratiebeleid dat wij voor ogen hebben", zegt N-VA Beersel-fractieleidster Ingrid Verschueren. "Feestzalen die specifiek worden ingepland langs de autosnelweg, zijn per definitie niet gericht op de lokale bevolking. Beersel is geen feeststation voor al wie van buitenaf komt. Voor ons is het duidelijk dat dit voorstel er niet zal komen."

Beide partijen zeggen wel dat ze de juridische procedures zullen doorlopen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 24 augustus. Nadien zal de gemeente Beersel het dossier behandelen.