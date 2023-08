Meerderheid Kapelle-op-den-Bos ontgoocheld over stopzetting subsidiëring opruimen asbestafval

“Als gemeente met een historische vervuiling met asbestdraailingen en ander asbestafval, zijn we uitermate ontgoocheld in deze beslissing van de OVAM, die reeds in voege ging eind vorige week,” zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “Het asbestarm maken van onze gemeente, is een prioritaire doelstelling in ons meerjarenplan.”

“Het is onbegrijpelijk dat de OVAM de subsidiëring van het opruimen van dit kankerverwekkend afval stopzet, omwille van een gebrek aan middelen en -erger nog- omwille van het feit dat ze dit geen prioriteit meer vinden. We vinden het van een groot cynisme getuigen, dat de last om deze historische vervuiling op te ruimen, bij de lokale besturen wordt gelegd.” De burgemeester van Kapelle-op-den-Bos vindt het ook inconsequent van de overheid dat particulieren bij de verkoop van hun woning een asbestattest moeten voorleggen, terwijl ze zelf de taak om Vlaanderen asbestarm te maken van zich afschudt.

“Jaarlijks zie ik als huisarts nog steeds mensen het slachtoffer worden van asbestkankers," aldus Huysmans. Dit besluit voelt aan als een mes in mijn hart en dat van de vele asbestslachtoffers en hun familie. We gaan proberen de bevoegde instanties te overtuigen om op dit besluit terug te komen.”

“De OVAM ondernam sinds 2004 acties en zette middelen in voor de programma-aanpak van asbestproductieafval en asbestcementdraailingen, voornamelijk binnen Kapelle-op-den-Bos”, reageert woordvoerster Ine Wenmaekers. "Maar de voorbije jaren zagen we een sterke terugval in het aantal aanmeldingen. Het waren er de voorbije maanden nog meer een vijftal voor de ruime regio. Niet alleen voor Kapelle-op-den-Bos. Het project is dus minder relevant geworden," zegt Wenmaekers. "De andere asbestprojecten in Kapelle-op-den-Bos, zoals de bronophaling van asbestplaten en -leien, lopen gewoon door.”

“De OVAM engageert zich wel om voor de laatste meldingen, die voldoen aan de vooropgestelde criteria van de programma-aanpak, op korte termijn een oplossing te bieden. We blijven inzetten op de andere projecten die asbestafbouw in Vlaanderen moeten stimuleren. Zo vroegen onlangs 1.200 land- en tuinbouwers een subsidie aan om gratis hun gedemonteerde asbestdak te laten ophalen.”