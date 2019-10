Volgende donderdag is het Halloween, een griezelfeest dat de jongste jaren flink in opmars is in ons land. Ook in Opwijk dus, want daar maakten Cynthia en Johnny er een erezaak van om hun huis volledig in het thema aan te kleden.

Durf jij er aan te bellen? Tweehonderd schoolkinderen wel, want zij brachten vandaag een bezoekje aan de woning. Hun ervaringen zie je vanavond in ons nieuws.