Meise zamelt massa speelgoed in voor minderbedeelde kinderen

Een tweetal weken geleden lanceerden enkele inwoners van Meise een oproep om oud speelgoed in te zamelen voor minderbedeelde gezinnen. De actie is een groot succes.

Zo’n 20-tal vrijwilligers zijn al dagen in de weer om vijf inzamelpunten op te richten. “Het is de bedoeling dat elk kind dit weekend Sinterklaas op bezoek krijgt”, zegt initiatiefnemer Jorgen Noens. “De actie is spontaan ontstaan op sociale media. Heel veel Meisenaren hebben daar positief op gereageerd. Het was de bedoeling dat we het naar het OCMW gingen brengen. Maar omdat er zoveel speelgoed is ingezameld, hebben we logistiek naar een andere oplossing moeten zoeken.”

De vrijwilligers hebben de voorbije dagen al het speelgoed gesorteerd. “Daar gaan we nu pakketten van maken die vervolgens door het OCMW zullen verdeeld worden in Groot-Meise. Het worden nog enkele drukke dagen, maar het gaat lukken. Elk kind zal in Meise zal dit weekend speelgoed krijgen”, besluit Noens.