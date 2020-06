Menselijke beenderen gevonden bij graafwerken aan Sint-Rumolduskerk

Bij graafwerken aan de Sint-Rumolduskerk in Steenokkerzeel zijn vanmorgen menselijke resten gevonden. Burgemeester Kurt Ryon (Klaver-N-VA) heeft de werken, die nog maar net waren gestart, laten stilleggen in afwachting van nader archeologisch onderzoek.

De kerkfabriek laat met het oog op mogelijke nevenbestemmingen in de Sint-Rumolduskerk sanitair aanleggen. “Bij de graafwerken voor die septische put is men op menselijke resten gestoten,” zegt burgemeester Kurt Ryon. “Ik heb de werken tot nader order laten stilleggen. Archeologisch onderzoek zal duidelijk moeten maken hoe oud de beenderen zijn en aan wie ze toebehoren. Misschien zijn het vroegere pastoors die daar begraven zijn.”

Kerkhof

Tientallen jaren terug was er rond de kerk een kerkhof. “Dat werd verhuisd, maar de vraag is of de plek wel voldoende grondig werd ontknekeld. De beenderen die gevonden zijn, zijn alleszins klein en broos.” Vlakbij de vindplaats van de beenderen hangen aan de kerkmuur verschillende naamplaatjes. “Die mensen zijn allemaal al in de jaren 1800 gestorven. Of het om hen gaat, zal moeten blijken.”