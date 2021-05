De gemeente Merchtem gaat de woningen in de Langevelde nieuwe huisnummers geven. “De onoverzichtelijke volgorde leidt tot klachten over de postbedeling en verwarring. Bovendien hebben hulpdiensten moeite om snel de juiste bestemming te vinden”, zegt burgemeester Maarten Mast.

Merchtem geeft woningen in Langevelde nieuwe huisnummers

De onoverzichtelijke huisnummers komt omdat er de voorbije jaren heel wat nieuwe huizen bijgebouwd en zijn er heel wat nieuwe verkavelingen bijgekomen, waardoor de logische volgorde van de huisnummering in het gedrang is gekomen. “Om de openbare veiligheid van de bewoners te verbeteren en om hun postzekerheid te verhogen, hernummert de gemeente de volledige straatnaam Langevelde en wordt een uniek huisnummer gegeven met een logische volgorde”, zegt burgemeester Maarten Mast. “Bij de hernummering wordt rekening gehouden met de nog onbebouwde kavels om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.