Merchtem weigert vergunning voor 29 appartementen in overstromingsgebied

De gemeente Merchtem heeft de bouwvergunning voor een appartementencomplex met 29 appartementen geweigerd. Dat zou gebouwd worden op een perceel op de hoek van de Reedijk met de Wolvertemsesteenweg, in overstromingsgebied. Tegen de bouwaanvraag is veel protest uit de buurt gerezen.

Merchtem weigert de appartementencomplex omdat het het te hoog en te groot in volume vindt. “Er waren meer bouwlagen voorzien dan toegelaten en er was in de plannen ook geen rekening gehouden met een erfdienstbaarheid op de zijtuin. Daar ligt een leiding van Aquafin waarvan het project minstens vijf meter verwijderd moet blijven”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier. “Maar de belangrijkste reden waarom deze bouw niet wordt toegelaten, is dat het de watertoets niet doorstaat. Het project ligt in overstromingsgebied.”

Tegen de bouwplannen was er in de buurt heel wat protest gerezen. Het gebied kampt regelmatig met overstromingen en daarom ziet de buurt geen nieuwe verhardingen zitten. “We verdrinken hier letterlijk, stop met de hoogbouw”, laat buurtbewoner Henk Willocx weten. “Wanneer gaan ze nu toch eens eindelijk stoppen met bouwen in overstromingsgebied? Het is hier genoeg geweest. De hele buurt is het hier kotsbeu. We leven constant met de angst om onder te lopen.”

De projectontwikkelaar kan wel nog in beroep gaan bij de provincie tegen de weigering van het gemeentebestuur, maar het is nog niet zeker of dat ook zal gebeuren.