Merchtem wil geen woonproject in plaats van kasteeltje

Het kasteeltje aan het Mieregemplein in Merchtem mag niet worden gesloopt om er twee meergezinswoningen met negentien appartementen en een ondergrondse parking te bouwen. Het schepencollege heeft de vergunningsaanvraag geweigerd. “Het project past niet in onze toekomstvisie op een leefbaarder en groener Merchtem”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Omgeving Lien Casier (CD&V Plus).

De aanvraag van een projectontwikkelaar om het iconische kasteeltje op het Mieregemplein af te breken en er negentien appartementen op te trekken, stootte in Merchtem afgelopen maanden op heel wat protest. Tijdens het openbaar onderzoek zijn er 139 bezwaarschiften en twee petitielijsten met respectievelijk 95 en 333 ondertekenaars ingediend.

“Juridisch gezien was er geen openbaar onderzoek nodig”, legt schepen Lien Casier uit. “Maar als college vonden we het erg belangrijk dat de Merchtemnaren inzage kregen in deze aanvraag. Daarom hebben we expliciet gekozen voor deze procedure, anders was er hier geen of amper debat rond mogelijk geweest. We wisten dat er voor het kasteeltje en andere plaatsen in Merchtem mogelijke aanvragen voor appartementen zaten aan te komen. Op veel van die plaatsen zijn de bouwmogelijkheden niet in overeenstemming met wat wij goede ruimtelijke ordening vinden.”

Daarom weigert de gemeente Merchtem de bouwvergunning voor het woonproject. “We willen niet dat dit dorpsgezicht verdwijnt”, legt schepen Casier de weigering uit. “We willen net meer groen, waardevolle bomen en het aantal appartementen per gebouw terugdringen in Merchtem. Onder andere ook om de parkeerdruk te verlagen. Momenteel is het kasteeltje niet beschermd, het staat wel op een lijst van mogelijk waardevol Merchtemse erfgoed. We zitten in de tweede fase in het traject naar een echte bescherming.”