Merchtems café laat immense vlag maken voor Rode Duivels

“Een grotere gevelvlag hebben we nog niet gezien”, zeggen de café-uitbaters. “Met het WK Voetbal in 2018 hingen we een Belgische vlag aan onze gevel van 12 op 3 meter. Maar die was versleten en dus hebben we aan textielbedrijf Nostex in Lebbeke gevraagd om een nieuwe nog grotere vlag te maken van 18 op 3 meter. Zo’n bestelling hadden ze daar nog niet gekregen. Ze hebben er een week aan gewerkt, maar we zijn trots dat we ze nu hebben. Ik zou niet weten wie er een grotere tricolor aan zijn cafégevel heeft hangen. Er zijn natuurlijk grotere vlaggen die ze in een stadion uitrollen over het publiek, maar zo’n grote gevelvlag heb ik nog niet gezien. We kunnen trouwens geen grotere vlag hangen: onze gevel hangt helemaal vol”.

“We hopen echt dat we de finale van het EK spelen. We gaan na het EK proberen om de reuzevlag te laten handtekenen door de Rode Duivels. Bij de vorige vlag lukt dat wonderwel. Om onze vorige vlag te laten handtekenen, hebben we geluk gehad”, vertelt Nico. “We konden via via vragen om dat tijdens een training te doen. Liefst 19 Rode Duivels hebben toen hun handtekening gezet op het gele vlak van de vlag. Dat stukje van de oude vlag gaan we inkaderen en in ons café hangen. We hopen dat het nu ook met de nieuwe lukt. Ook deze vlag is zeker groot genoeg: alle handtekeningen kunnen erop”, lacht de café-uitbater.