Merchtemse fietscursisten ontvangen diploma

In Merchtem werden gisteren de diploma's uitgereikt aan de deelnemers van de eerste cursus fietsen voor volwassenen. Dat is een project van de integratiedienst van de gemeente, de cursisten leren niet alleen fietsen maar krijgen tijdens de lessen ook de kans om hun Nederlands bij de spijkeren.

Het initiatief krijgt de medewerking van de lokale Fietsbieb, dat is de fietsuitleendienst van Beweging.net die de steun geniet van de gemeente Merchtem en de provincie Vlaams-Brabant. Een negental mensen van allochtone afkomst leerden op twee maanden samen met vrijwilligers fietsen. “Het was eigenlijk een project van onze dienst integratie”, zegt burgemeester Maarten Mast. “Het gaat niet enkel over leren fietsen maar ook over het leren van de taal en het beter leren kennen van onze gemeente beter. Dat komt allemaal samen in één project.”

De deelnemers kregen een diploma én een tweedehandsfiets cadeau. “Dit was een echt proefproject, daarom dat het zo beperkt was. Maar we hebben eigenlijk vrij vlot vrijwilligers gevonden en iedereen is zeer enthousiast over het project. Daarom zullen we het in mei herhalen en hopelijk vinden we dan nog meer enthousiastelingen”, aldus Mast.