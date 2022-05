Henry Mentinks grote doel is de hele aarde te laten beschermen als werelderfgoed. Precies daarom trekt hij te voet met een kruiwagen gevuld met aarde van z’n woonplaats in Nederland naar Parijs. Op z’n tocht van 500 kilometer wandelen mensen een stukje mee of dragen z’n kruiwagen. Mentink stopt op z’n route ook even bij allerlei duurzame initiatieven. Zo is hij komende zondagnamiddag te gast in LokaalHalle, de duurzame supermarkt in de Mariastad.

Foto: Rob Melchior