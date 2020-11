Meuzegem krijgt Emiel Van Cauter-plein

Belgisch kampioen wielrennen bij de amateurs Emiel Van Cauter (1931-1975) krijgt een eigen plein in Meuzegem bij Meise, voor de kerk en zijn geboortehuis waar zoon Jan Van Cauter (57) vandaag nog altijd woont. “We zijn allemaal heel trots op ons vader. Dit is een mooi eerbetoon”, zegt zoon Jan.

“We hebben hier nog een heel archief over ons vader Emiel Van Cauter”, zegt zoon Jan Van Cauter, die een reeks oude foto’s toont in de woonkamer waar ook de trui van de wereldkampioen in een grote kader ophangt. “Het was bij de amateurs in 1954 toen hij wereldkampioen werd”, vertelt Jan Van Cauter. “In 1955 werd hij dan Belgisch kampioen op de weg bij de beroepsrenners. Hij was echt een revelatie waar heel wat renners naar opkeken. Hij stopte zijn wielerloopbaan op zijn 28ste en overleed aan een hartfalen op zijn 43ste in Thailand, maar is hier nog lang niet vergeten. Soms stoppen hier nog mensen aan de kerk om zijn graf op te zoeken op het kerkhof.”

“En op de kappersstoel hier in het kapsalon, spreekt de oudere generatie nog altijd over Emiel Van Cauter”, zegt echtgenote Fabienne Meysman (54). “Nu er een plein naar hem wordt genoemd, zullen de herinneringen zeker worden opgehaald. Het is een mooi eerbetoon dat het plein hier aan zijn geboortehuis naar zijn naam wordt genoemd.”

“Belletje rinkelen”

“Iedereen in de familie is blij”, pikt Jan Van Cauter in. “Mijn zus Carina Van Cauter is sinds dit jaar gouverneur van Oost-Vlaanderen en haar echtgenoot is burgemeester in Herzele. Ook zij waardeert dit enorm, net zoals mijn dochters Marie en Louise Van Cauter die de naam van hun grootvader hier in Meuzegem vereeuwigd zien.”

De gemeenteraad keurde inmiddels de naam ‘Emiel Van Cauterplein’ voor het plein aan de kerk en het geboortehuis van Emiel Van Cauter in Meuzegem goed. De procedure voor de definitieve naamstoewijziging, is opgestart en binnenkort zal dan ook het officiële naambordje ‘Emiel Van Cauterplein’ het plein in Meuzegem sieren. Emiel Van Cauter is ook begraven op het kerkhof aan de Meuzegemse kerk en er is ook een Emiel Van Cauter-mountainbikeroute. Die start aan de Sportschuur in Wolvertem.