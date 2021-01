Meuzegem krijgt na jaren wachten aansluiting op gescheiden riolering

In Meuzegem, een gehucht in Meise, worden de woningen van 234 inwoners eindelijk aangesloten op de riolering. In 2012 werd de riolering heraangelegd, maar door een fout werd een resem huizen niet aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel.