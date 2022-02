Minister Beke: “Snap kritiek van vaccinatiecentra in de Rand niet”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke snapt niet dat vaccinatiecentra in de Vlaamse Rand geen Brusselse en Waalse jongeren wil vaccineren. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan het vaccinatiecentrum in Diest. Onder meer de centra in Tervuren en Zaventem willen geen jongeren uit Brussel boosteren omdat dat volgens de eerstelijnszone Druivenstreek organisatorisch onhaalbaar is.

Sinds enkele dagen kunnen jongeren van 12 tot 17 jaar terecht voor hun boostervaccin in de Vlaamse vaccinatiecentra. De prik biedt niet enkel extra bescherming voor de jongeren, het zorgt er ook voor dat ze naar heel wat skigebieden kunnen reizen. Brussel en Wallonië moeten hun goedkeuring nog geven voor die boosterprik, waardoor heel wat jongeren zich in de Rand willen laten boosteren. Maar onder meer de centra in Tervuren en Zaventem zien dat niet zitten. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke snapt die kritiek niet.

“In het najaar vroeg onder meer burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte om het Covid Safe Ticket in te voeren omdat ongevaccineerde jongeren van Brussel naar Vilvoorde zouden komen”, zei Beke gisteren tijdens een bezoek aan het vaccinatiecentrum in Diest. “Nu er Brusselse jongeren zijn die zich willen laten vaccineren, willen we hen die kans geven. Er is met de vaccinatiecentra gesproken, we verwachten geen overrompeling.”

De eerstelijnszone Druivenstreek roept andere centra in de Rand op om een gelijkaardige beslissing te nemen en geen Brusselse jongeren te vaccineren. Volgens de eerstelijnszone is het organisatorisch onhaalbaar omdat ze niet over de nodige administratieve gegevens van de jongeren beschikken. Maar volgens minister Beke mag het technisch geen probleem zijn om de jongeren op te nemen in het Vlaamse vaccinatiesysteem.