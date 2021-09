Minister Beke brengt bezoek aan revalidatieziekenhuis Inkendaal

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht aan revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek bij Sint-Pieters-Leeuw. Hij deed dat in het kader van de middelen die zijn vrijgemaakt voor nieuwe ziekenhuisinfractructuur.

In mei kondigde Vlaams minister voor Welzijn Wouter Beke aan dat de Vlaamse overheid 900miljoen vrijmaakt voor precaire Vlaamse ziekenhuisinfrastructuur. Een deel daarvan gaat naar revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek. Beke bracht vandaag een werkbezoek aan Inkendaal om te bekijken welke noden er zijn op het vlak van infrastructuur. De minister kon ook de plannen inkijken voor een innovatieve nieuwbouw voor Inkendaal. “Wij voorzien alles samen dat er hier een investering zou komen van om en bij de 70 miljoen euro. Dat is wel nodig”, reageerde Beke tijdens zijn bezoek. “Als je kijkt dat er hier vandaag nog patiënten zijn, die met vier op de kamer liggen, waar de privacy toch niet gegarandeerd is. Waar ook de mantelzorger moeilijk of niet kan blijven logeren. Dan denk ik dat het niet meer van deze tijd is en dat langdurige revalidatie toch een aangepaste financiering en investering verdient.”