Minister Brouns bezoekt VUB-fotonicacentrum in Oetingen

Het fotonicacentrum in Oetingen is wereldwijd toonaangevend op het vlak van digitale lichttechnologie. In het centrum wordt onderzoek gedaan naar nieuwe technologieën die later toegepast worden in onder meer beeldschermen, camera’s, microscopen en lasers. Minister Brouns kwam er ook toepassingen ontdekken van fotonica op het vlak van landbouw. “De minister maakte ook kennis met de STEAM-inspanningen die het centrum levert, denk aan de geplande STEAM-academie, het Groeihuis en de Groeituin”, zegt professor Hugo Thienpont. “Hij kreeg ook uitleg over de pilootlijn voor extreme optica, waar de spiegels gemaakt worden voor het baanbrekend Europees project Einstein Telescope.”

De Einstein Telescopre is een grootschalige geplande onderzoeksinfrastructuur die 50 jaar lang het universum zal bestuderen aan de hand van zwaartekrachtsgolven. Het complex zou zo’n 30 kilometer aan tunnels omvatten in de vorm van een gelijkzijdige driehoek.