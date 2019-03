Gisteren trok Vlaams parlementslid Jo De Ro uit Vilvoorde in ons nieuws aan de alarmbel. Zonder extra middelen wordt de leerlingencapaciteit in Dilbeekse secundaire scholen een ramp, klinkt het. RINGtv vroeg Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits om een reactie.

Minister Crevits over dreigend plaatsgebrek in scholen regio

Volgens Jo de Ro (Open VLD) dreigt er de komende jaren een tekort van bijna 3.000 plaatsen in de secundaire scholen in en rond Dilbeek als de Vlaamse overheid niet dringend extra middelen vrijmaakt. Hij baseert zich op de cijfers van de capaciteitsmonitor 2018 voor het leerplichtonderwijs én het tweede voortgangsrapport over het Masterplan Scholenbouw van 2019. Vooral in de onderwijsregio rondom Dilbeek dreigen de problemen groot te worden: De Ro raamt het tekort op zo’n 3000 plaatsen tegen het schooljaar 2024-2025. Het gaat in zijn geheel om de gemeenten Dilbeek, Merchtem, Asse, Ternat, Opwijk, Wemmel, Londerzeel en Kapelle-Op-Den-Bos.

De Ro vraagt de Vlaamse overheid de middelen voor de regio dringend op te krikken vòòr de volgende ronde van capaciteitsuitbreiding in 2021, om erger te voorkomen. Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageert vanavond in ons nieuws.