Minister Crevits plaatst in exoskelet eerste raam van innovatiecampus Living Tomorrow

Een ongewoon zicht vanochtend bij de officiële start van de bouw van de nieuwe Living Tomorrow-innovatiecampus in Vilvoorde. Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V) plaatste in een exoskelet het eerste raam van de futuristische toren van 15 verdiepingen en bijna 50 meter hoog. De innovatiecampus,die 30 miljoen euro kost en in 2022 de deuren zal openen, moet één van de grootste in zijn soort worden in Europa.