Minister Demir bezoekt waterzuiveringsinstallatie Vlevico

Dat het droog is weten we al een tijdje en dat we hier in Vlaams-Brabant zuinig moeten omspringen met het kraanwater ook. Warenhuisketen Colruyt toonde vandaag hoe zij dat doen. Op hun Fine Food Meat-site in Halle maken ze van meer dan de helft van hun afvalwater weer drinkwater. Naar aanleiding van het nijpende watertekort was Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir vanmorgen op bezoek in Halle.

Op de Fine Food Meat site van Colruyt in Halle wordt elk jaar 47.000 ton vlees versneden en verpakt. Al die machines moeten natuurlijk ook gepoetst worden. Het water dat daarvoor gebruikt wordt, komt terecht in de zuiveringsinstallatie aan de achterkant van de site. "Vandaar gaat het naar een tweede installatie, namelijk de drinkwaterproductie. Van de 160.000 kubieke meter die we aan afvalwater produceren, wordt 90.000 à 100.000 kubieke meter drinkwater gemaakt", zegt Vic De Meester, hoofd van milieudienst van Colruyt Group.

Colruyt is het eerste voedingsbedrijf dat op deze manier aan waterrecuperatie doet. Een voorbeeld voor anderen vindt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Omdat we in Vlaanderen met een waterproblematiek zitten en absoluut moeten investeren in hergebruik van regenwater en afvalwater", aldus Demir. De minister wil de bevoegdheid om in heel Vlaanderen een captatieverbod op te leggen, denkt aan een taskforce die moet nagaan hoeveel water er dagelijks weglekt in Vlaanderen en pleit ook voor een hemelwaterplan in elke gemeente.

"In 2013 is aanbevolen geweest dat lokale besturen moeten investeren in hemelwaterplannen, dat wil zeggen het hergebruik van water. Vandaag zien we dat nog maar 18 gemeenten zo'n plan hebben. Het staat dus op een laag pitje. Gemeenten moeten daar echt werk van maken. Er is nog veel werk voor de boeg om het watertekort in Vlaanderen aan te pakken", aldus Demir.