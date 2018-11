Minister Geens: "Al 2,5 miljoen euro uitbetaald aan Bende-slachtoffers"

Vorige week beweerde een vrouw uit Aalst die haar zus verloor bij de overval op de Delhaize-winkel in Aalst, nog geen euro van de beloofde financiële steun heeft gekregen. Maar Minister Geens ontkent dat. Volgens hem is er al 2,5 miljoen euro verdeeld onder de slachtoffers.

De minister zegt wel dat dat geld vaak niet genoeg is voor de nabestaanden. Hij werkt daarom aan een wetsontwerp waarbij slachtoffers van onopgeloste zaken de mogelijkheid moet bieden om extra financiële hulp te vragen voor advocaten of psychologische hulp. Het parlement moet dat voorstel wel nog goedkeuren.

De Bende van Nijvel vermoordde tussen 1982 en 1985 in onze regio 8 mensen: 5 bij de overval op de Delhaize in Overijse, 1 bij de overval op de Colruyt in Halle , 1 bij de overval op de Delhaize in Beersel en 1 bij de overval op restaurant Auberge du Chevalier, ook in Beersel.