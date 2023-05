Minister Peeters zoekt privégeld om bruggen te renoveren

Heel wat bruggen en tunnels in Vlaanderen dateren van de jaren ’60 en ’70 en zijn dus flink verouderd. Bevoegd minister Lydia Peeters wil een inhaalbeweging maken in het herstel en de vervanging van 49 bruggen, waaronder ook die over de A10 in de Isidoor Van Beverenstraat in Dilbeek, aan de Vilvoordsesteenweg in Meise, de Balleistraat in Affligem en die over de N285 in Ternat. Maar dat kost natuurlijk een pak geld. De Vlaamse overheid voorziet zelf tot 2030 een bedrag van 1,6 miljard euro en gaat tegelijk op zoek naar private partner. “Deze publiek-private samenwerking werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering”, legt Peeters uit. “Deze wordt nu in de markt geplaatst en het is ons opzet om in deze PPS één hoofdaannemer te selecteren die 49 bruggen gaat ontwerpen, vervangen of vernieuwen. Het gaat om een totaalinvestering van 300 miljoen euro.”