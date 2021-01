Minister Verlinden: “Franstalige politiemensen op luchthaven niet aan de orde”

Het tekort aan agenten bij de Luchtvaartpolitie bestaat al een tijdje. De vakbonden van de federale politie opperde onlangs het idee om Franstalige agenten in te zetten. Daar kwam veel kritiek op, omdat de luchthaven van Zaventem volledig op Vlaams grondgebied ligt. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zegt dat er van de kwestie niets aan is. “Er is op geen enkel moment sprake geweest van een technische beslissing, laat staan van een politieke beslissing om Franstalige politiemensen aan te werven voor de luchthaven van Zaventem”, zei minister Verlinden tijdens de commissie Binnenlandse Zaken. “Ik ben dan ook verbaasd over de manier waarop dit debat gevoed wordt en niet gefundeerde berichten de wereld worden ingestuurd. Dat ik zou willen overgaan tot verfransing van het korps is fake news.”