Minister Weyts pleit voor dynamische snelheid op Ring

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) pleit voor de invoering van een dynamische snelheid op de Brusselse Ring. "De regel blijft 120 kilometer per uur maar indien nodig moeten de snelheidslimieten worden aangepast", aldus de minister.

Minister Weyts formuleerde zijn voorstel in een antwoord op een parlementaire vraag van Dirk de Kort (CD&V). Volgens de Kort zijn verkeersexperts het er over eens dat de beste garantie voor een vlot verkeer op de snelwegen bestaat uit een snelheidsbeperking van ongeveer 60 kilometer per uur.

"Daardoor wordt er veel minder versneld en geremd en veel minder ingehaald en van rijvak gewisseld. Vooral rond de steden, waar er veel op- en afritten zijn, zou dit interessant zijn. Niet enkel voor de doorstroming, maar ook voor de luchtkwaliteit", aldus de Kort.

Minister Weyts is geen voorstander van een algemene snelheidsverlaging. Hij plet voor een dynamische snelheidsaanpassing. "Na de werken aan de Antwerpse Ring zal de snelheid over de hele ring dynamisch zijn", aldus de minister. "En dat zal ook het geval zijn voor de Ring rond Brussel en mogelijk ook andere plaatsen in Vlaanderen."