Minister Weyts trapt Vlaams olympisch jaar af in basisschool Eppegem

In de Gemeentelijke Basisschool De Waterleest in Eppegem (Zemst) is vanmorgen de afftrap gegeven van ‘Vlamingen in Parijs’, een campagne die de topsporters die binnenkort naar de Olympische en Paralympische Spelen trekken in de verf wil zetten. Via sportieve uitdagingen wil Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) heel Vlaanderen aan het sporten krijgen. Er zijn zelfs prijzen mee te winnen.

Samen met een delegatie Vlaamse topsporters en een honderdtal leerlingen van De Waterleest gaf minister Weyts het symbolische startschot voor ‘Vlamingen in Parijs’ (VIP). De leerlingen warmden zich op en konden zich in sportieve proeven meten met topsporters zoals Lotte Kopecky (wielrennen), Manon Claeys (G-paardensport), Oshin Derieuw (boksen), Laurens Devos (G-tafeltennis) en Anouk Geurts en Isaura Maenhout (zeilen).

Met ‘Vlamingen in Parijs’ wil Weyts iedereen op sleeptouw nemen. Iedereen kan als zogenaamde VIP een uitdaging aangaan om meer te bewegen. Scholen, bedrijven, sportclubs, steden en gemeenten kunnen zich daarvoor inschrijven en meedingen naar de titel van VIP2024-school, VIP2024-bedrijf, VIP2024-gemeente en VIP2024-sportclub. De winnaars krijgen de kans om zelf naar Parijs te gaan. “De Olympische Spelen zijn zelden zo dicht bij huis en dat is een unieke kans. Zien sporten, doet sporten”, aldus Weyts.

De topsporters zullen de komende tijd ook zelf acties lanceren die moeten aanzetten om deel te nemen aan VIP. “Scholen dagen we bijvoorbeeld uit om een Jeugdolympiade te organiseren. In bedrijven gaan we op zoek naar olympische ambassadeurs en van steden, gemeenten en sportclubs verwachten we een belevingsevenement met een olympische insteek,” klinkt het in een persbericht van Sport Vlaanderen. Wie alle uitdagingen volbbrengt, maakt kans op een trip naar Parijs of andere prijzen.

“De Spelen spreken tot de verbeelding van veel Vlaminngen, zeker nu ze in 2024 in Parijs zo dichtbij plaatsvinden. Het is een unieke kans om massaal te mobiliseren en Vlaanderen letterlijk en figuurlijk in beweging te zetten,” vindt minister Weyts.