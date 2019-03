Mocht Brussels Airport niet in Vlaamse handen vallen?

Macquarie heeft z’n belang van 36% in Brussels Airport verkocht aan consortium uit Zwitserland, Australië en Nederland. Eerst zat in dat consortium ook Vlaanderen, maar dat zag Macquarie niet zitten.

Volgens De Tijd is Vlaanderen doelbewust uit de verkoop gehaald. Vorige week bracht de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV samen met pensioenfonds APG, vermogensbeheerder QIC en verzekeraar Swiss Life een officieel bod op de aandelen van Macquarie. Maar die wou volgens de zakenkrant z’n aandelen niet verkopen aan een consortium met daarin een regionale speler.

Met andere woorden: Brussels Airport mocht niet in Vlaamse handen vallen omdat dat communautair gevoelig zou liggen en tot belangenconflicten zou kunnen leiden. Of Vlaanderen zich daarop gedwongen of vrijwillig terugtrok, is niet duidelijk.

Feit is wel dat de verkoop daardoor zonder problemen afgerond werd. Volgens De Tijd levert die Macquarie zo’n 2,2 miljard euro op. Naast het consortium is ook het Canadese pensioenfonds OTTP en de federale overheid mede-eigenaar van Brussels Airport.