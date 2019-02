Moeder en kind dakloos na felle brand

In Teralfene, deelgemeente van Affligem, is een huis onbewoonbaar na een hevige dakbrand. Omdat een divisie brandweerlui woensdagavond in de buurt bezig was met oefeningen, kon er snel geblust worden. Niettemin is het huis voorlopig onbewoonbaar.

De brand op de hoek van de Kaaistraat en Daalstraat in Teralfene begon vermoedelijk rond 19u30 in de schoorsteen van de woning en sloeg daarna over op het dak. De brandweer van Denderleeuw was even verderop in de weer met een oefening en kwam snel tussenbeide, later met versterking van de brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Het vuur woedde kort maar hevig: de zolder van het huis is uitgebrand en het dak is dermate beschadigd dat het huis tijdelijk onbewoonbaar is. Ook in de rest van het huis is er volgens onze correspondent grote rook-en waterschade.

In het huis wonen een moeder en haar dochtertje. De moeder werd naar het ziekenhuis gebracht omdat ze mogelijk te veel rook had ingeademd. Het kind wordt opgevangen door haar grootouders. Moeder en kind kunnen daarna tijdelijk terecht in een noodwoning van de gemeente Affligem. (Foto: Mozkito)