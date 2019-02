Moeder ongerust: "Leerlingen ziek door oververhitte batterij lijnbus?"

Enkele leerlingen van het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik zijn eind januari ziek geworden op een Lijnbus die hen naar school bracht. Volgens De Lijn is de oorzaak mogelijk een batterij die oververhit was. Die lekte, waardoor gassen zich in de bus verspreidden. In een open brief op sociale media hekelt een moeder de manke communicatie van de school en de vervoersmaatschappij.

Op 24 januari worden enkele leerlingen ziek nadat ze op de lijn 160 zitten van De Lijn. Dat is een lijn die tussen Edingen en Leerbeek rijdt, maar tweemaal per dag het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik bedient. De leerlingen klagen over hevige hoofd- en buikpijn en zeggen dat de geur op de bus niet te harden is.

“Tot enkele dagen na het incident hadden mijn twee kinderen hevige buikkrampen, waren lijkbleek, misselijk en neigden zelfs soms flauw te vallen. Toen ik mijn zoon ziek op school ging halen, zat er nog een tweede jongen ziek op het secretariaat. Ook hij zat op de bewuste bus,” zegt de moeder in een open brief op Facebook. Of de kinderen daadwerkelijk ziek zijn geworden van de geur op de bus is niet duidelijk.

De vrouw ontdekt pas tien dagen later wat er fout gelopen is op de bus. “Mijn kinderen hadden mij een bericht gestuurd dat ze al een half uur aan hun halte stonden te wachten. Ik heb hen naar school gebracht en daar het secretariaat aangesproken over het stankincident,” aldus de vrouw. "Toen de school het had over een amoniakgeur, ben ik bezorgd naar de stelplaats van de Lijn gereden voor de juiste uitleg."

In de stelplaats hoort de moeder pas dat een lekkende batterij de oorzaak is. “De directie van De Lijn in Leuven heeft het nodige gedaan en de school ingelicht en laten weten dat als er kinderen naar de dokter of het ziekenhuis moesten, ze een aangifteformulier konden opvragen bij de Lijn,” hoort de vrouw van de medewerker van De Lijn.

Volgens de moeder is De Lijn, maar vooral de school in de fout gegaan door de ouders niet te verwittigen over het voorval. “Is de school eventjes doodleuk vergeten ons in te lichten? Of hun longen eventueel schade hebben geleden? Dat ze dagen misselijk waren en krampen hadden? Niet erg toch, dat een mama bezorgd is? Wat niet weet, niet deert. Ik ben in shock,” schrijft de bezorgde vrouw de open brief.