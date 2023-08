Moeders geven samen borstvoeding in Halle

Vandaag was het de derde editie van Voeden In Verbinding. Als afsluiter van de Week van de Borstvoeding gaven moeders gezamenlijk borstvoeding, ook in Halle.

Tijdens Voeden In Verbinding staat verbinden en het uitwisselen van ervaringen met elkaar centraal. En dat gebeurde ook in het Albertpark in Halle. Een heel aantal moeders kwamen er borstvoeding geven. “Borstvoeding geven is vaak een van de moeilijkste en mooiste uitdagingen die je aangaat. Het voelt bij momenten eenzaam aan en loopt niet altijd van een leien dakje. Je leert het door het te doen, maar ook door het te zien doen”, aldus de organisatoren van Voeden In Verbinding. Een verslag zie je maandag in ons nieuws.