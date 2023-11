"Moeten er nog kroketten zijn?" Vrijwilligers rollen 9.000 zelfgemaakte kroketten voor eetfestijn

Het 29ste eetfestijn van FC Christal Boys in zaal Harmonie vandaag, morgen en maandag is één van de grootste in de streek. In drie dagen tijd verwachten ze daar zo’n 2.000 bezoekers. De reden? De zelfgemaakte kroketten....

Moeten er nog kroketten zijn? Die vraag weerklinkt deze dagen meermaals in de kantine van voetbalclub FC Cristal Boys. Daar hebben ze 9.000 kroketten klaar voor het jaarlijks eetfestijn dat vandaag, morgen en maandag in zaal Harmonie in Merchtem-centrum wordt georganiseerd. “We rollen alles met de hand in chapelure”, zeggen de vrijwilligers. Er worden op het eetfestijn tijdens die drie dagen zo’n 2.000 bezoekers verwacht, dat is ook één van de grootste eetfestijnen in de regio.



De opbrengst gaat naar de werking van de voetbalclub, die met drie ploegen in verschillende reeksen speelt. Het eetfestijn is zowat het enige waar ze zelfgemaakte kroketten serveren bij ossetong, gebraad of vol au vent.