Moldavische vluchtelingen hebben huizen aan Schaarbeeklei verlaten

De Moldavische vluchtelingen die begin maart in een zevental panden aan de Schaarbeeklei woonden, hebben de huizen verlaten. Morgen zouden de Moldaviërs op bevel van de deurwaarder uit de huizen worden gezet, maar zover is het dus niet moeten komen. Waar de mensen nu verblijven, is niet duidelijk.

Aan de Schaarbeeklei, tegenover de oude Renaultfabriek, namen een aantal Moldavische vluchtelingen begin maart hun intrek. Ze leefden er in erbarmelijke omstandigheden, zonder water en elektriciteit en met risico op instorting. Eigenaar van de panden is de Vlaamse Waterweg en die verkreeg via de rechter een vonnis tot uitdrijving. Maar zo ver komt het dus niet.

“Ik heb vernomen dat de panden ontruimd zijn. Er is niet meer aanwezig op dit moment”, bevestigt burgemeester Hans Bonte. “Dat laat ook toe dat de eigenaar van de panden, de Vlaamse Waterweg, nu volop bezig is om de panden ook fysiek te verzegelen om ze de komende dagen af te breken.”

De Moldavische vluchtelingen hebben niet het statuut van Oekraiënse vluchtelingen, waardoor de stad Vilvoorde die mensen niet kon opvangen. Bonte betreurt dan ook dat niemand weet waar ze nu naar toe zijn. “

Ondanks het vele overleg is er toch geen collectieve opvang gebeurd voor die mensen. Het kan zijn dat ze in betere omstandigheden zijn, ik hoop vooral dat ze in niet nog slechtere omstandigheden zitten”, aldus Bonte.