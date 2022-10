Monumentale Mouterij in Halse binnenstad te koop voor 1,5 miljoen euro

De Mouterij in de Halse binnenstad staat te koop. De Mouterij was niet alleen gekend als restaurant, in het gebouw werden ook trouwfeesten en communies gevierd. De kostprijs van het monumentale gebouw, waarvan de gevel beschermd is, is 1,5 miljoen euro.

Het oudste deel van de mouterij is beschermd en dateert uit 1720. Een deel van het gebouwencomplex is vandaag Den Ast, waar het archief en het stadsmuseum gevestigd is. Wil je de Mouterij kopen, dan kost dat je 1,5 miljoen euro. Huren kan ook, dan betaal je maandelijks 5.000 euro. “Het gebouw is opgedeeld in drie open plateaus met op elk plateau sanitaire voorzieningen. Door de goede commerciële ligging midden in het centrum van Halle is het pand uiterst geschikt voor kantoor, bureel, polyvalente praktijkruimte of horeca”, klinkt het bij het immokantoor.