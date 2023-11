Moord in pizzeria legt grote drugsbende bloot: elf leden krijgen celstraf

De correctionele rechtbank in Brussel heeft elf leden van een drugsbende veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen één en tien jaar. De bende werd blootgelegd na een schietpartij in een pizzeria in Strombeek in april 2020. De uitbater werd er op klaarlichte dag doodgeschoten. Het slachtoffer was het vermoedelijke kopstuk van de bende.

De drugsbende opereerde vanuit Grimbergen. Volgens het parket van Halle-Vilvoorde heeft de bende minstens 84 kilogram cocaïne ingevoerd vanuit Colombia en Nederland, hier versneden om vervolgens met wagens naar Italië te vervoeren in wagens met verboden compartimenten. Het drugsnetwerk werd blootgelegd nadat in april 2020 op klaarlichte dag de uitbater van een pizzeria in Strombeek-Bever neergeschoten. De man werd ter plaatse gereanimeerd, maar hij overleed later aan zijn verwondingen.

De vluchtauto van de dader werd uitgebrand teruggevonden in Meise. In de wagen lag het moordwapen. De verdachte, vermoedelijk een huurmoordenaar, werd niet veel later opgepakt in Merchtem. De 37-jarige Albanees zit nog altijd in voorhechtenis in afwachting van zijn proces. Na de moord op de pizzeria-uitbater zou zijn broer de leiding van het drugsnetwerk op zich hebben genomen.

De man werd samen met nog elf andere verdachten vervolgd door het parket van Halle-Vilvoorde. Elf van hen krijgen celstraffen van één tot tien jaar. De weduwe van de pizzeria-uitbater werd vrijgesproken.