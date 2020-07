Moordproces tegen Van Eyken start begin volgend jaar

Op 8 juli 2014 werd Marc Dellea in zijn appartement in Laken om het leven gebracht met een kogel in het hoofd. Het gerechtelijk onderzoek leidde uiteindelijk naar Sylvia, de ex-partner van het slachtoffer en haar nieuwe partner, Christian Van Eyken, voormalig Vlaams parlementslid voor UF. De twee hebben elke betrokkenheid bij de moord steeds ontkend, maar in september vorig jaar werden ze door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 23 jaar. Van Eyken en Sylvia gingen tegen dat vonnis in beroep. Nu is beslist dat het proces in januari 2021 zal plaatsvinden. Het moorddossier zal samen worden behandeld met een ander dossier waarin Van Eyken wordt verdacht van valsheid in geschrifte.