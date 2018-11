N-VA: “Nederlands moet de voertaal zijn in The Leaf”

De gemeente Ternat wil met de winkels in het kersverse shoppingcomplex The Leaf afspraken maken over het gebruik van het Nederlands. Het voorstel van oppositiepartij N-VA werd dinsdag op de gemeenteraad unaniem goedgekeurd.

N-VA kreeg sinds de opening van het complex - zo'n drie weken geleden - naar eigen zeggen al verschillende klachten binnen. Die gingen van winkelmedewerkers die onderling in het Frans communiceerden over Franstalige reclame op Facebook tot aankondigingen in de winkels die in het Frans werden afgeroepen. Dat is volgens de wet niet verboden. Maar Ternat wil het Nederlandstalig karakter van de gemeente bewaren en zal daarom proberen om een intentieverklaring af te sluiten met de projectontwikkelaar rond het taalgebruik in de winkels. Een beetje naar analogie met wat Dilbeek deed met de handelaars in het Dansaertpark.