N-VA en CD&V Leeuw willen bon om verenigingen te laten vergaderen in horeca

‘Vergader ná, in onze Leeuwse horeca!’. Onder dat motto lanceert de N-VA in Sint-Pieters-Leeuw een voorstel om verenigingen een bon van 100 euro te geven die ze na de coronacrisis kunnen besteden om te vergaderen in een plaatselijke horecazaak.

De horecazaken voelen uiteraard ook in Sint-Pieters-Leeuw de impact van de coronacrisis. Sinds half maart zijn de zowat 30 lokale cafés en restaurants gesloten. “We roepen iedereen op om nu de voorzorgmaatregelen te blijven respecteren, maar ná de coronacrisis moeten we allemaal massaal uit ons kot komen en onze horeca steunen”, zeggen de Leeuwse fractieleiders Jeroen Tiebout (N-VA) en Wim Peeters (CD&V). “Als elke lokale vereniging een vergadering verlegt naar een lokale horecazaak, dan wordt iedereen daar beter van”. De meerderheidspartijen lanceren daarom een voorstel om elke lokale jeugd-, sport- en cultuurvereniging een bon van 100 euro te geven die ze na de coronacrisis kunnen besteden tijdens een vergadering in een van de lokale horecazaken.

“Dit is een win-win”, zegt Jeroen Tiebout. “De meeste verenigingen vergaderen sowieso elke maand en krijgen nu een zetje om dat te gaan doen in een aangenaam kader. De horecazaken krijgen zo uitzicht op groepen klanten, die na hun vergadering waarschijnlijk nog even napraten met nog een extra consumptie. Zo heeft iedereen al iets om naar uit te kijken na de coronacrisis.” N-VA en CD&V willen het budget van het geannuleerde personeelsfeest inzetten om het voorstel te financieren. “De horeca is het kloppende hart van onze gemeente”, zegt Wim Peeters. “Met deze maatregel, willen we samen met hen vooruit kijken naar het einde van de corona-pandemie.”