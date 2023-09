N-VA Kampenhout wil opnieuw kunstwerken op rotondes

In 2004 werd ‘Jupiter’, een beeld van kunstenaar Tim Roosen, geplaatst op een van de twee rotondes in Kampenhout-Sas. Het werk vol symboliek kwam er in opdracht van de Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucovisidose. In 2020, toen het rondpunt werd heraangelegd, haalde het Agentschap Wegen & Verkeer het werk weg. Het werd nog niet teruggeplaatst want het was enkele jaren voor de werken aangereden en ernstig beschadigd. “Het monument is nu bij kunstenaar Roosen in Sint-Truiden en is ondertussen ook hersteld”, zegt schepen van Patrimonium Stefan Imbrechts. “Wij hebben ook een offerte gevraagd om de funderingen opnieuw aan te brengen en die werken zouden in november van dit jaar starten. Ik hoop, samen met iedereen, dat onze Jupiter tegen het einde van het jaar weer op de noordelijke rotonde zal staan.”

Op de twee rotonde, aan de overkant van het kanaal-Leuven-Dijle stond de installatie ‘Witlooflaag’. Een verwijzing naar de roemruchte teelt van grondwitloof in Krampenhout. Ook dit monument verdween in 2020. De ijzeren golfplaten, jarenlang gegeseld door weer en wind, zouden in slechte staat zijn. “Die worden bewaard in de gemeentelijke loods”, laat Imbrechts weten. “Ze zijn dus niet verdwenen. Maar er is vanavond op de gemeenteraad een vraag waarin wordt geopperd om op die rotonde een hedendaags kunstwerk te plaatsen. We gaan daar vanavond over debatteren in de gemeenteraad en kijken wat daar uit komt.”