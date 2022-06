N-VA: "Maak Vlaanderen bevoegd voor de luchthaven van Zaventem"

Het Vlaams Gewest moet bevoegd worden voor Brussels Airport want alleen dat kan leiden tot een efficiënter beleid. Dat is althans de overtuiging van N-VA-Kamerleden Theo Francken, Sander Loones en Bert Wollants.

Theo Francken en een aantal andere N-VA-kopstukken bliezen vanmiddag verzamelen op spottersplatform 25L/07R. Brussels Airport met een Vlaamse luchthaven worden, omdat die volgens Theo Francken nu stiefmoederlijk behandeld wordt. “Dat heeft te maken met heel wat aspecten”, zegt Francken. “Het feit dat er nu bijvoorbeeld maar twee en geen drie bagageafhandelaars zijn. Daardoor zijn er heel wat problemen en stakingen. Of het feit dat er nog altijd geen interconnectiviteit is met de internationale spoorverbindingen. Wat het bestuur betreft, zitten we al een jaar zonder voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Airport. Puur omdat de federale overheid en vooral premier De Croo dat blokkeert. Voor zulke dingen kunnen we echt geen begrip opbrengen.”

Volgens N-VA zou een regionalisering van de luchthaven ertoe leiden dat het tekort aan arbeidskrachten beter wordt aangepakt. Net als het probleem van de geluidshinder. “Je ziet nu dat er afspraken moeten gemaakt worden over de geluidsnormen, maar je zit met een Ecolo-minister die eerder partij lijkt te trekken voor Brussel dan voor de Vlaamse luchthaven die in Zaventem ligt”, vindt Sander Loones. “Vlaanderen is vandaag al bevoegd voor de regionale luchthavens. Wel laat ons ook deze luchthaven ten volle Vlaams opnemen, met alle bevoegdheden op 1 hand. Dan wordt het veel eenvoudiger, veel simpeler, veel efficiënter.” Betekent dat dat dan er wel nachtvluchten boven Brussel zullen gaan? “Daar moeten beleidskeuzes over gemaakt worden, maar voor on is het duidelijk”, klinkt het bij N-VA. “Er zijn lusten, maar er zijn ook lasten? En ook Brussel zal zijn deel van die lasten moeten dragen.”

De Kamerleden dienden alvast een wetsvoorstel in. Volgens N-VA is er geen wijziging van de Grondwet nodig om de luchthaven te regionaliseren. Een bijzondere meerderheid zou volstaan.