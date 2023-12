N-VA maakt lijsten bekend: Weyts trekt voor Vlaanderen

“Voor Vlaamse welvaart,” dat is de nieuwe slogan en het speerpunt van N-VA voor de komende verkiezingen. De partij hamert op een economie, want dat is het fundament voor kwalitatieve zorg, leefbare pensioenen, zekere en betaalbare energie, moderne infrastructuur, goed onderwijs en een strikt veiligheid- en immigratiebeleid, klinkt het.

N-VA streeft ernaar de grootste partij van Vlaams-Brabant te blijven en maakt zich sterk een ijzersterke ploeg verzameld te hebben. “Onze regio komt amper aan bod als het gaat over specifieke steun en maatregelen,” zegt Vlaams lijsttrekker Ben Weyts. “We moeten meer van ons laten horen.”

Weyts trekt de Vlaamse lijst vanuit Vlaams-Brabant, Nadia Sminate (Londerzeel) staat op twee, Katrien Houtmeyers (Tielt-Winge) vervolledigt de top 3. Mark Demesmaeker uit Halle duwt de lijst.

Voor de federale verkiezingen krijgt lijsttrekker Theo Franken de steun van Kristien Van Vaerenbergh (Lennik) op de tweede plaats en Darya Safai (Wemmel) op plaats drie. Huidig Vlaams parlementslid Jeroen Tiebout (Sint-Pieters-Leeuw) staat op vier. Sigrid Goethals (Asse) duwt de lijst.